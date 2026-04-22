Shiva a Belve: la sparatoria, il carcere e la stoccata a Fedez

Shiva è stato ospite di Francesca Fagnani a Belve, su Rai2. Il rapper, primo nella classifica Fimi con il suo ultimo album ‘Vangelo’, ha raccontato le sue origini, le difficoltà e una vita dedicata alla musica: “Ho iniziato a 13 anni. L’infanzia è stata completamente dedicata alla musica per me. Non ho mai avuto neanche una ragazza prima”.

La sparatoria e il carcere

Poi l’agguato subìto e la sua reazione che l’ha portato in carcere. Una vicenda ancora da chiarire quella della sparatoria a seguito della quale Shiva venne arrestato e poi condannato per tentato omicidio. Dopo aver patteggiato, al rapper di Legnano è stata concessa una riduzione della pena e la libertà con obbligo di firma. Fagnani ha ricordato l’episodio del 2023, quando il cantante fu aggredito da due ragazzi e lui impugnando una pistola aveva sparato ferendoli entrambi alle gambe. E alla domanda: “La pistola non è mai stata trovata, che fine ha fatto?” l’artista ha risposto sorridendo “Non ne ho idea”.

La nascita del primo figlio e l’assenza del padre

Nel corso dell’intervista, inoltre, Shiva si è commosso nel ricordare la nascita del primo figlio quando era in carcere. “Non mi hanno accettato il permesso. Di solito si accettano anche in casi di reati più gravi”, ha detto ricordando i fuochi d’artificio sparati per segnalare la nascita del bambino. “Quando ho sentito i fuochi ho pianto tantissimo”, ha raccontato il rapper che nello studio di Belve ha parlato anche della dolorosa assenza di suo padre: “Nella vita cosa era giusto o sbagliato l’ho dovuto capire da solo. E per capirlo ho dovuto sbagliare”.

Shiva e la stoccata a Fedez

Il 26enne di Legnano ha parlato anche del suo “collega” Fedez, unico tra i rapper a non aderire al movimento #freeshiva, per la sua scarcerazione. Shiva, allora sotto processo, non si è trattenuto: “Aveva portato delle rime che lui reputava misogine in una puntata di Muschio Selvaggio; il Gip che mi ha interrogato era donna, mi ha messo in condizioni difficili“. “Però non è mica colpa di Fedez che l’ha lette, nel caso colpa sua che le ha scritte”, ha detto Fagnani. “Fedez non si è mai esposto su di me e l’unica volta che lo ha fatto è stato nel momento più critico della mia carriera… Mi ha danneggiato”, ha replicato Shiva.