Grande successo al Varese Summer Festival per il compositore balcanico e la sua Wedding and Funeral Band

Il suono di una tromba al tramonto, nella cornice dei Giardini Estensi di Varese, apre il concerto di Goran Bregovic e della sua Wedding and Funeral Band, sold out giovedì sera al Varese Summer Festival organizzato da Ad Management in collaborazione con il Comune. Sono da poco passate le 21.30 quando le oltre 1700 persone arrivate per ascoltare il musicista e compositore balcanico più celebre al mondo vedono, tra il pubblico, avanzare i fiati che accompagnano Bregovic. Le perplessità di chi, arrivato nei Giardini, osserva le sedie posizionate in modo composto con il timore di non poter ballare svaniscono in un attimo e i Giardini si accendono con il sound balcanico. “E’ tanto che non suono qui a Varese – dice dal palco Bregovic – Grazie sono contento che vi piaccia la mia musica”.

Un mix di nuove canzoni (anche da ‘The Belly Button Of The World’), ma soprattutto tantissimi (forse tutti) grandi successi che hanno consacrato Bregovic in tutto il mondo, risuonano per circa due ore all’interno della location aulica scelta per l’occasione.

La scaletta è tutta da ballare, il pubblico dal fondo inizia ad alzarsi e riempire le aree laterali mentre le prime file restano composte e allo stesso tempo rapite dalle voci bulgare di Ludmila Radkova Trajkova, Daniela Radkova-Aleksandrova, e da quella di Muharem Redžepi, che intanto fa risuonare la grancassa. Ci sono tutte le ‘hit’ della storia di Bregovic: ‘Ederlezi’, ‘Gas Gas’, la dolce melodia di ‘In The Death Car’, ‘Mesecina’, ‘Presidente’. A poco a poco si sciolgono tutti e sulle note di ‘Bella Ciao’ prima (dal suo ‘Champagne for Gypsies’) e di ‘Kalashnikov’ sul finale (con il grido ‘Juris’, ‘All’attacco’, che i fan conoscono a memoria), tutti i giardini cantano e ballano insieme alla band composta da due trombe, un sax e due tromboni. “Chi non diventa pazzo non è normale” è il messaggio che Bregovic lancia ripetutamente dal palco.

Bregovic, che nonostante i suoi 73 anni sembra rimasto sempre lo stesso, sarà ad Assisi il 6 agosto, a Majano l’8 e a Melpignano l’11, dopo aver conquistato a luglio anche il Castello Sforzesco di Milano. Al Varese Summer Festival invece i prossimi appuntamenti sono questa sera con Alice (con Alice canta Battiato) e domani con Francesco Gabbani. La prossima settimana si parte con Katia Follesa e Angelo Pisani (25 luglio) e si arriva a Stefano Bollani (il 27 luglio). I biglietti del festival che, iniziato il 19 luglio prosegue fino al 30, sono in vendita su Ticketone o alla biglietteria del Teatro di Varese.

