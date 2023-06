L'ex vj di Mtv si scaglia sui social contro il cantante e organizzatore del concerto gratuito in piazza Duomo a Milano

Fedez ancora nel mirino. Questa volta a criticarlo sui social è Enrico Silvestrin, autore di una serie di tweet durissimi contro l’organizzatore del concerto gratuito Love Mi, andato in scena in piazza Duomo a Milano e trasmesso in tv da Italia Uno. “Stammerda andrebbe nascosta, invece viene trasmessa. Fedez è il divulgatore della merda di questo paese. Già che siete recintati, vi dovrebbero rinchiudere tutti Disagiati senza cultura”, ha scritto l’ex vj di Mtv scatenando un acceso dibattito in rete.

Stammerda andrebbe nascosta, invece viene trasmessa.

Fedez è il divulgatore della merda di questo paese.

Già che siete recintati, vi dovrebbero rinchiudere tutti

Disagiati senza cultura #LoveMi — Enrico Silvestrin (@E_Silvestrin) June 27, 2023

“Ecco cosa succede quando normalizzi la mediocrità, quando seppellisci le alternative, quando pensi solo al minimo risultato con il minimo sforzo. Grazie a tutti per lo sforzo congiunto. Paese senza alcuna visione e senza alcun futuro”, prosegue il conduttore in un altro tweet. “Anche il pubblico ha l’Autotune”, un altro cinguettio di Silvestrin.

Ecco cosa succede quando normalizzi la mediocrità, quando seppellisci le alternative, quando pensi solo al minimo risultato con il minimo sforzo.

Grazie a tutti per lo sforzo congiunto.

Paese senza alcuna visione e senza alcun futuro#LoveMi — Enrico Silvestrin (@E_Silvestrin) June 27, 2023

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata