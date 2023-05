La regina del twerking torna col suo reggaeton: il nuovo lavoro in uscita il 2 giugno

“Sono come una bolla pronta a scoppiare”. A tre anni dal successo planetario di Twerking Queen torna Elettra Lamborghini con il suo nuovo album di inediti ‘Elettraton’ in uscita venerdì 2 giugno in tutti gli store digitali e nei negozi tradizionali (in formato CD) anche in una esclusiva versione autografata. Un disco pronto per riconsegnare lo scettro della musica reggaeton italiana alla sua iconica queen, con il suo mondo fatto di leggerezza e allegria, di colore e di musica capace di intrattenere il pubblico di tutte le età. “Per me è un album di singoli e il nome ‘Elettraton’ (da Elettra e reggaeton) racchiude un po’ la voglia di far sentire al mondo la mia musica – racconta a LaPresse l’artista – mi sentivo come una bolla pronta a scoppiare. Infatti questa estate mi dedicherò totalmente ai miei fan e a chi mi ha seguito. Gielo devo”.

‘Elettraton’ contiene il nuovo singolo ‘Mani in alto‘ (dal 2 giugno disponibile per la programmazione radiofonica e su YouTube), ‘A mezzanotte’ (brano pubblicato lo scorso dicembre in occasione delle feste di Natale) e altre 8 tracce inedite scritte e prodotte artisti italiani e internazionali come Villabanks, Shablo, Davide Petrella, Giordano Cremona, Riccardo Scirè, Jacopo Ettorre, la star spagnola Chema Rivas.

Per Elettra Lamborghini la seconda prova discografica

Alla sua seconda prova discografica, Elettra Lamborghini è riuscita con queste 10 tracce a costruire un vero e proprio ponte tra Milano, Madrid e Miami, le sue città d’elezione e quelle in cui questo disco è venuto alla luce. “Le sonorità sono diverse, perché il reggaeton italiano è molto diverso da quello fatto in Spagna e da quello fatto in America. Sono sonorità che hanno però un filo conduttore – racconta – il protagonista è sempre questo uomo immaginario a cui io faccio capire che nessun’altra donna troverà migliore di me”. Il mondo di Elettra Lamborghini è fatto di contaminazioni, lingue (oltre l’Italiano e l’inglese è lo spagnolo la lingua più amata da Elettra e che lei ha scelto per esprimersi), immagini e suoni che si rincorrono dall’Europa agli Stati Uniti fino in Sud America. A questo melting pot contribuisce anche la sua storia d’amore con il marito, il celebre deejay olandese Afrojack. “Lui mi ha sempre dato una mano, dicendomi dove migliorarmi. E’ importante avere una figura del genere in casa. Se non è ancora uscito un singolo insieme è perché ancora non ne sento il bisogno. A me piace fare le cose fatte bene e non lo escludo, ma lo faremo al momento giusto”, rivela.

Il tour estivo: ‘Elettraton instore tour’

Dopo l’uscita del disco partirà un tour estivo dal titolo ‘Elettraton instore tour’ che partirà venerdì 2 giugno da Roncadelle (BS) per poi proseguire da Nord a Sud toccando le principali città italiane. “Sono carichissima, sono tre mesi che mi alleno per questo tour a cui voglio dare anima e cuore. Ci saranno due ballerini speciali – rivela a Lapresse – ma non voglio svelare di più. Poi ci saranno le mie ballerine a cui sono sempre molto grata. Sono certo che questa estate le persone si divertiranno tantissimo e questo è il mio obiettivo”. E per l’inizio del 2024 potrebbe esserci anche una grande sorpresa per tutti i fan di Elettra: un ritorno sul palco di Sanremo. “Dopo il mio primo Festival non ho più sentito il bisogno di tornare, mi sono detta vedremo… Poi in studio abbiamo tirato fuori una canzone con cui ho pensato: con questa ci andrei a Sanremo. Quindi sì, ci tornerei. Perchè no”, spiega la 29enne cantante di origini emiliane. Nel frattempo lei continuerà a dividersi tra musica e tv. “A me piace tenermi occupata tutta la giornata. Sono un mezzo terremoto e anzi soffro quasi a stare in casa. So che è stancante, ma è il lavoro dei miei sogni e lo faccio con piacere e con il sorriso. Sono contenta, perchè anche i programmi che sto facendo (ONLY FUN-Comico Show sul Nove, ndr) stanno andando benissimo”, conclude soddisfatta.

