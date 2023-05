Gli artisti raccontano: "Nella canzone due persone si innamorano mentre sono in coda per entrare in un club"

I Pinguini Tattici Nucleari inaugurano la nuova stagione estiva con ‘Rubami la notte’, il nuovo singolo da domani in radio e su tutte le piattaforme digitali per Columbia Records/Sony Music Italy, già disponibile in pre-save e pre-add.

“Rubami la notte nasce dalla consapevolezza che, affinché la musica possa ‘unire’ le persone, serve che ci siano i posti adatti – affermano i Pinguini Tattici Nucleari -. Nella canzone due persone si innamorano mentre sono in coda per entrare in un club, sentendo la musica ovattata che proviene da dentro, pregustando il momento in cui balleranno insieme. Il punto è proprio questo: sale da ballo, da concerto, locali, pub, rave, festival, club etc. sono un patrimonio culturale inestimabile. Come società dovremmo adoperarci per salvaguardarli ad ogni costo, perché dove vive la musica vivono i sentimenti e nascono le migliori storie”.

