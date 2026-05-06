Champions League 2026, il pareggio non basta al Bayern: Psg in finale contro l’Arsenal

Saranno il Paris Saint-Germain campione in carica e l’Arsenal a giocare la finale della Champions League, in programma il prossimo 30 maggio alla Puskas Arena di Budapest. Nella seconda semifinale di ritorno alla Allianz Arena di Monaco di Baviera, il Psg di Luis Enrique ha pareggiato per 1-1 con il Bayern. Per gli ospiti gol del Pallone d’Oro Dembelè dopo appena 3′, su assist di Kvaratskhelia, il pareggio bavarese del solito Kane al 94′. Nella gara di andata il Psg si era imposto per 5-4 al Parco dei Principi, anche nel ritorno lo spettacolo non è mancato con occasioni da una parte e dall’altra.