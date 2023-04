“Il nome del disco e del nostro tour, ‘Agua’, “penso sia già tutto un manifesto, però il tema è appunto come l’acqua, la democrazia, l’aria pura, tante cose, cominciamo a valutarle quando ci mancano. Siamo adesso in un problema serio di siccità, ma non soltanto d’acqua, di valori, di convivenza, penso che stiamo andando contro l’iceberg e non ci sono zattere abbastanza per tutti”. Lo dice a LaPresse Jorge Coulón, membro fondatore degli Inti Illimani, intervistato in occasione dei 50 anni dal golpe di Augusto Pinochet che in Cile pose fine al governo di Salvador Allende e in vista del prossimo tour del gruppo in Italia, in programma a maggio.

