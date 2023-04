Il concerto per i pochi 'vincitori' anticipava l'uscita di "-" (Subtract)

Un concerto showcase per pochi intimi quello di ieri sera a Milano di Ed Sheeran. I fortunati che hanno potuto assistere in anteprima all’esibizione live del nuovo album “-” (Subtract) avevano partecipato al concorso della Feltrinelli: l’estrazione è stata fatta qualche tempo fa, avvolta anche dal mistero (luogo e ora venivano comunicati solo in un secondo momento, mentre la data, il 16 aprile, era già stata fissata).

Il nuovo album è disponibile dal 5 maggio: quella di Milano era un’anteprima esclusiva per i fan.

Ed Sheeran ha partecipato anche alla puntata di Che Tempo Che Fa.

