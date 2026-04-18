Politiche 2027, nasce a Napoli il Patto federativo per il grande Centro

“È un momento importante di riavvio per un soggetto politico di centro a livello nazionale. Senza quest’area di riferimento centrale, il campo largo è destinato a perdere in modo irrimediabile, vista la polarizzazione che caratterizza lo scenario politico italiano. Un progetto dove ognuno partecipa con il meglio che può mettere in campo per tenere insieme un’area vasta che va dai liberali alla componente cattolica e alle diverse forze laiche”. Lo ha dichiarato Clemente Mastella, sindaco di Benevento, intervenuto nel corso dell’iniziativa “Verso il Centro” svoltasi sabato mattina presso il centro congressi Ramada di Napoli. Per Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, “la nascita di una realtà di centro che copra il mondo moderato e riformista, arricchendo l’offerta politica nell’ambito del centrosinistra, è un fatto importante. Bisogna coagulare energie, idee e una visione che i nostri elettori ci chiedono”. Promotore dell’iniziativa Gaspare Saturno, presidente di Liberi per l’Italia: “Oggi nasce un Patto federativo per recuperare le anime democratiche cristiane e una grande fetta di astensionismo che sta caratterizzando la partecipazione politica in tutta Italia. Non è un’operazione nostalgica. Al contrario, vogliamo essere protagonisti del cambiamento di una politica sempre più ‘latitante’ nei territori, federandoci in un grande partito di centro. Questo è l’ultimo treno e non vogliamo farcelo scappare”. Guarda alle prossime scadenze elettorali Domenico Marrazzo, consigliere metropolitano di Napoli: “C’è l’esigenza tanti amministratori locali e dei cittadini di identificarsi in un soggetto politico moderato di centro. Si parte dai territori per i territori. Una realtà di cui si sente un gran bisogno e mi auguro che unitamente a tanti altri movimenti riesca a dare vita ad una proposta unitaria in vista delle prossime elezioni politiche”. A siglare l’intesa partenopea sono giunti da tutta Italia, come testimonia la presenza dell’ex parlamentare Luigi D’Agrò e Ivo Tarolli, già senatore e fondatore di Piattaforma Popolare, oltre a delegazioni giunte dalla Sicilia e da tutta la Campania.