L'annuncio della pop star britannica tramite un post Instagram

Niente più pause per Ed Sheeran. La pop star britannica ha annunciato tramite Instagram che il suo prossimo album in studio ‘(equals)’ uscirà il 29 ottobre. Ha svelato la lista di 14 brani, che include il singolo pubblicato di recente ‘Bad Habits’. Sheeran ha detto che il suo nuovo album è “davvero personale” e che la sua vita è cambiata negli ultimi anni dopo il matrimonio e la nascita della figlia. “Lo vedo come il mio disco di formazione e non vedo l’ora di condividere questo prossimo capitolo con voi”, ha spiegato il cantautore.

Il quattro volte vincitore del Grammy si è preso una pausa dal lavoro e dai social media alla fine del 2019 dopo due anni di tournée. Il nuovo album è stato scritto e registrato tra Londra, la Svezia e Los Angeles. Il mese prossimo, Sheeran si esibirà in un concerto per dare il via all’apertura della stagione della NFL.

