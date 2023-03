La popstar 34enne fresca di Grammy è stata protagonista di due ore di show al Forum di Assago tra rap, twerk e tanto divertimento

Il live di Lizzo al Forum di Assago è stata una festa in cui le parole d’ordine – oltre al mantrico “bitch” – sono inclusività e body positive. E con un cast tutto al femminile, dalle musiciste alle ballerine, non poteva mancare anche il messaggio di women empowerment. La popstar 34enne fresca di Grammy, vestita da Roberto Cavalli, non si è fermata un attimo. Prima ha immortalato il suo pubblico con un selfie gigante, poi ha regalato uno show di musica, balli e divertimento tra rap e twerk. Ha ipnotizzato con i giochi di luce e i video e non c’è stato un attimo in cui non abbia interagito con il suo pubblico, enorme, come quando ha abbracciato una ragazza in prima fila che si è commossa e ha intonato un “You are beautiful” al coro di “Sei bellissima“.

Uno show di due ore in cui si sono mescolate canzoni “vecchie” e nuove hit, da “The Sign”, “2 Be Loved” e “Soul Mate” a “Good as Hell”, “Juice” e “About Damn Time” fino all’unica cover “Doo Wop (That Thing)” di Lauryn Hill. Quattro cambi di abiti in cui ha scelto anche l’italiano Fausto Puglisi direttore creativo di Roberto Cavalli che per la popstar ha pensato a un mantello maculato e fluo.

