22/06 – Meloni agli Alpini: “Serviva un po’ di sano orgoglio nazionale” – In 9 su una Audi2, morti tre 17enni – MotoGp, a Brno ancora Marquez

Meloni al raduno degli Alpini dopo gli attacchi di Trump: “Serviva un po’ di sano orgoglio nazionale”.
In nove su una Audi2 finiscono nel canale Villoresi, a Senago, nel Milanese: morti tre 17enni. Alla guida un 18enne ora indagato per omicidio stradale e risultato positivo all’alcotest.
Marquez conquista anche il Gp dellla Repubblica Ceca e si rilancia nel mondiale di MotoGp sfruttando la squalifica di Bezzecchi. Bagnaia sul podio, terzo dietro a Ogura. Si avvicina anche Jorge Martin, nono, ora a -8 dal compagno di squadra dell’Aprilia.