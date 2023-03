Il terzo film della saga nelle sale italiane da oggi

Nelle sale italiane da oggi ‘Creed III’, il terzo film della celebre saga sul figlio di Apollo Creed, storico personaggio del franchise di Rocky. Michael B. Jordan torna nei panni di Adonis Creed ma, per la prima volta, è anche dietro la macchina da presa: per lui è il debutto alla regia.

Creed III, la trama

Dopo aver dominato il mondo della boxe, Adonis Creed ha avuto una brillante carriera e una soddisfacente vita privata. Quando un amico d’infanzia ed ex prodigio della boxe, Damian (Jonathan Majors), si rifà vivo dopo aver scontato una lunga pena in prigione, è ansioso di dimostrare che merita di salire sul ring. L’incontro tra ex amici è più di un semplice combattimento. Per regolare i conti, Adonis deve mettere in gioco il suo futuro per combattere contro Damian, un lottatore che non ha nulla da perdere.

Creed III, il cast

Il film di Metro Goldwyn Mayer Pictures è interpretato anche da Tessa Thompson (‘Creed’, ‘Passing’), Jonathan Majors (‘Da 5 Bloods’, ‘Lovecraft Country’), Wood Harris (‘Creed’, ‘Blade Runner 2049’), Florian Munteanu (‘Creed II’, ‘Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli’), l’esordiente sul grande schermo Mila Kent e Phylicia Rashad (‘Creed’, ‘Soul’). Jordan dirige una sceneggiatura di Keenan Coogler (‘Space Jam: A New Legacy’) e Zach Baylin (‘King Richard’), da una storia di Ryan Coogler (‘Black Panther: Wakanda Forever’) e Keenan Coogler & Zach Baylin. Il film è prodotto da Irwin Winkler, Charles Winkler, William Chartoff, David Winkler, Ryan Coogler, Michael B. Jordan, Elizabeth Raposo, Jonathan Glickman e Sylvester Stallone. I produttori esecutivi sono Sev Ohanian, Zinzi Coogler, Nicolas Stern e Adam Rosenberg. Jordan è affiancato dietro la macchina da presa dal direttore della fotografia Kramer Morgenthau (‘Creed II’, ‘Thor: The Dark World’), dal production designer Jahmin Assa (‘Mid90s’, ‘Angelyne’), dal montatore Tyler Nelson (‘The Batman’, ‘Rememory’), dalla costumista Lizz Wolf (‘Creed II’, ‘Pacific Rim: Uprising’), con la colonna sonora del compositore Joseph Shirley (‘Jackass Forever’, ‘The Book of Boba Fett’). Una produzione Chartoff-Winkler, ‘Creed III’ è distribuito da Warner Bros. Pictures.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata