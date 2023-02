I duetti e l'ordine di uscita dei cantanti: l'elenco completo degli artisti che si esibiranno nella serata dedicata alle cover

Il Festival di Sanremo è giunto alla quarta serata (qui quello che è successo nella terza), quella dedicata ai duetti con i 28 big in gara che si esibiranno al fianco di altrettanti artisti interpretando la loro versione di brani che hanno fatto la storia della musica italiana.

Ad aprire la serata, come annunciato dalla vicedirettrice Intrattenimento Prime Time della Rai, Federica Lentini, che ha dato l’ordine di uscita, saranno Ariete e Sangiovanni. Dopo di loro Will con Zarrillo, Elodie e Big Mama, Olly e Lorella Cuccarini, Ultimo con Ramazzotti, Lazza, Emma e Laura Marzadori, Tananai con Antonacci e Don Joe, Shari e Salmo, Grignani con Arisa, Leo Gassmann con Edoardo Bennato, Articolo 31 e Fedez, Giorgia ed Elisa, Colapesce e Dimartino con Carla Bruni, i Cugini di Campagna con Paolo Vallesi, Mengoni con il Kingdom Choir, gIANMARIA e Manuel Agnelli, Mr Rain con Fasma, Madame e Izzy, Coma_Cose e Baustelle, Rosa Chemical e Rose Villain, Modà con le Vibrazioni, Levante e Renzo Rubino, Anna Oxa con Iljard Shaba, Sethu e bnkr44, LDA con Alex Britti, Mara Sattei e Noemi, Paola e Chiara con Merk e Kremont, Colla Zio con Ditonellapiaga.

La scaletta completa e i brani dei duetti

1. Ariete / Sangiovanni (Cerco un centro di gravità permanente)

2. Will / Michele Zarrillo (Cinque giorni)

3. Elodie / Big Mama (American woman)

4. Olly / Lorella Cuccarini (La notte vola)

5. Ultimo / Eros Ramazzotti (medley)

6. Lazza /Emma /Marzadori (La fine)

7. Tananai / Biagio Antonacci Don Joe (Vorrei cantare come Biagio)

8. Shari /Salmo (medley Zucchero)

9. Grignani / Arisa (Destinazione paradiso)

10. Leo Gassmann / Edoardo Bennato (medley)

11. Articolo 31 / Fedez (medley)

12. Giorgia / Elisa (Luce, Di sole e d’azzurro)

13. Colapesce Dimartino /Carla Bruni (Azzurro)

14. I Cugini di campagna / Paolo Vallesi (La forza della vita, Anima mia)

15. Mengoni / Kingdom choir (Let it be)

16. Gianmaria / Manuel Agnelli (Quello che non c’è)

17. Mr Rain / Fasma (Qualcosa di grande)

18. Madame / Izi (Via del campo)

19. Coma cose / Baustelle (Sarà perché ti amo)

20. Rosa Chemical / Rose Villain (America)

21. Modà /Vibrazioni (Vieni da me)

22. Levante / Renzo Rubino (Vivere)

23. Oxa / Ilrjard Shaba (Un’emozione da poco)

24. Sethu / Bunker 44 (Charlie fa surf)

25. LDA / Britti (Oggi sono io)

26. Mara Sattei / Noemi (L’amour toujours)

27. Paola e Chiara / Merk e Kremont (medley)

28. Colla Zio / Ditonellapiaga (Salirò)

