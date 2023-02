Si tratta della settima edizione del Premio, sostenuto dal Nuovo Imaie

Il Premio Enzo Jannacci è stato consegnato, in sala stampa a Sanremo, ai Colla Zio, che lo hanno ricevuto dalle mani del precedente vincitore, Yuman. Si tratta della settima edizione del Premio, sostenuto dal Nuovo Imaie, che viene consegnato a uno degli artisti provenienti da Sanremo Giovani.

Paolo Jannacci: “Fanno emergere grande energia”

Paolo Jannacci ha commentato: “Il Nuovo Imaie ha voluto riservare questo spazio per un premio a ragazzi come loro, che iniziano a capire come gira questa ruota della musica commerciale, ma soprattutto come gira l’emozione di poter raccontare qualcosa sul palco per fare la differenza. Questa cosa mi onora molto. Loro hanno dimostrato di far emergere una grande energia e spontaneità. La stessa con cui raccontava le cose mio padre, e anche io, e loro hanno scelto di fare questa cosa sul palco di Sanremo”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata