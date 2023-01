La pallavolista annuncia la sua partecipazione come co-conduttrice alla kermesse

“Ciao ragazzi ho una bellissima notizia che non vedo l’ora di condividere con voi: ci vediamo a febbraio al Festival di Sanremo. Mi raccomando, non mancate!”. Così Paola Egonu annuncia la sua partecipazione come co-conduttrice alla 73esima edizione del Festival di Sanremo ai suoi follower (oltre 400mila) su Instagram.

