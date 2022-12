Dal 5 gennaio andrà in scena a 2.600 metri 'Paradise music'

Un teatro di ghiaccio da 200 posti in cui ascoltare musica dal vivo. Dal 5 gennaio al 25 marzo sul Presena, a 2.600 metri tra la trentina val di Sole e la val Camonica, andrà in scena ‘Paradise music’: venti spettacoli musicali live ospitati in un maxi igloo con anche cene stellate. Tra gli ospiti più attesi, i Marlene Kuntz che si esibiranno sabato 11 febbraio, e Irene Grandi il 18 febbraio. Si esibirà anche la Paradise Band che utilizzerà strumenti realizzati con il ghiaccio.

