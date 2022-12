Foto Mariotti Mauro

Strumenti realizzati con il ghiaccio per la Paradise Band. Gli spettacoli dal 5 gennaio tra la val di Sole e la val Camonica

Dal 5 gennaio al 25 marzo sul Presena, a 2.600 metri tra la trentina val di Sole e la val Camonica, un teatro di ghiaccio da 200 posti ospiterà ‘Paradise music’. Venti spettacoli musicali live ospitati in un maxi igloo con anche cene stellate. Tra gli ospiti più attesi, i Marlene Kuntz che si esibiranno sabato 11 febbraio, e Irene Grandi il 18 febbraio. E poi ancora: Don Diego Trio il 7 gennaio; Surfer Joe l’11 marzo; Rebel Rootz il 25 marzo e la Paradise Band che utilizzerà strumenti realizzati con il ghiaccio. “Il ghiaccio è un materiale più semplice da lavorare rispetto al legno perché non ha venature – spiega Matteo Aielli, architetto e scultore -. E produce un suono diverso, più freddo. In tutti i sensi. Non sono in alcun modo paragonabili. Gli strumenti resistono perché rimangono al freddo, sul palcoscenico. L’igloo diviene così uno spazio sicuro, dove la temperatura è costantemente sotto lo zero. L’aria calda generata dal respiro degli spettatori è invece incanalata verso l’alto e tramite un foro esce dalla struttura”.

“Al di là dell’originalità della struttura concertistica e degli strumenti musicali utilizzati, il Paradice Music racchiude una particolare attenzione ambientale – sottolinea Fabio Sacco, direttore dell’Azienda per il turismo della val di Sole -. Il teatro igloo infatti si scioglierà naturalmente a primavera, lasciando di sé solo il ricordo delle emozioni che avrà saputo donare. Gli spettatori, terminati i concerti, sono pervasi dalla sensazione di aver vissuto un’esperienza incomparabile, proprio perché possono ascoltare musica prodotta con strumenti destinati poi a sciogliersi. È fondamentale però che questa reazione faccia da preludio a una nuova consapevolezza sull’importanza dell’acqua come bene essenziale, da cui dipende il futuro dei passaggi alpini e delle comunità montane”.

