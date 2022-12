Fondò la storica band ska britannica a fine anni Settanta

Terry Hall, cantante della band ska The Specials, è morto all’età di 63 anni. La band ha annunciato ieri che l’artista è morto dopo una breve malattia. Gli Specials si sono formati nella città inglese di Coventry nelle Midlands alla fine degli anni 70, in un periodo di tensioni razziali, oscurità economica e disordini urbani. “Il nostro bellissimo amico, uno dei più brillanti cantanti, autori e musicisti che questo Paese abbia mai avuto”, ha affermato la band in suo ricordo. La band, con uno stile influenzato dalla musica giamaicana, contraddistanta da abiti eleganti e cappelli porkpie, divenne leader del movimento revival ska, il cosiddetto “2Tone” in Gran Bretagna. Gli Specials hanno catturato lo stato d’animo inquieto dei tempi in canzoni come ‘A Message to You, Rudy’, ‘Rat Race’, ‘Too Much Too Young’ e ‘Ghost Town’. Hall ha in seguito formato i Fun Boy Three e i The Colourfield, e ha co-scritto il successo dei Go-Go ‘Our Lips Are Sealed’.

