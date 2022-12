Jacqueline Schweitzer Savio con Giovanni Caccamo

La masterclass per giovani tra 19 e 26 anni avrà un docente d'eccezione, l'artista Giovanni Caccamo

L’Andrea Bocelli Foundation e la fondazione Jacqueline e Totò Savio hanno annunciato la sponsorizzazione di 8 borse di studio per giovani dai 19 ai 26 anni alla masterclass in Scrittura Creativa che si svolgerà presso l’accademia della Musica ‘Franco Corelli’ di Camerino, nel 2023. La masterclass avrà un docente d’eccezione, l’artista Giovanni Caccamo, da tempo impegnato nel sostenere la crescita dei giovani musicisti. “Prima collaboravo con Mogol, con cui sono in ottimi rapporti, poi ho intrapreso questo percorso con Abf – ha raccontato a LaPresse Jacqueline Schweitzer Savio, presidente della fondazione Jacqueline e Totò Savio -. Questo è il primo progetto che realizziamo insieme. Ha una grande importanza perché aiuta giovani musicisti talentuosi che però non hanno i mezzi per poter perseguire questa strada. Questo progetto partirà nel 2023. Continuo quello che facevo con mio marito, nel suo ricordo, ce la metto tutta con la mia fondazione che ora lavorerà in parallelo con la fondazione Andrea Bocelli, un’importante e seria realtà che fa cose bellissime. I loro progetti sono esattamente quello che io ho sempre voluto fare, quando non ci sarò più la mia fondazione andrà avanti lo stesso. Sono felice di essere entrata in questa famiglia con il direttore di Laura Biancalani”.

La fondazione Jacqueline e Totò Savio, nasce nel 2019, con l’obiettivo di sostenere i giovani talenti musicali, nel ricordo del maestro Totò Savio, uno dei più importanti musicisti contemporanei. “Era un uomo riservato e gentile, fuori dal normale, ha fatto gli Squallor, recentemente ho conosciuto un ragazzo che del gruppo ne ha fatto la sua tesi di laurea, non le nascondo che dopo la sua scomparsa non è stato facile. Ero anestetizzata dal dolore perché io e lui facevamo tutto insieme, mi sono ripresa dopo parecchi anni. Mio marito dovrebbe essere ricordato di più, era un uomo leggero positivo, appianava tutto, aveva due soprannomi ‘Il sorriso’ e ‘Il francesino’, perché era sposato con me”. Raccontando del team al femminile che compone la Jacqueline e Totò Savio Foundation dice: “Ho due consigliere, Daniela Cervoni, vice presidente di American Express e Maria Grazia Cucinotta che è una mia carissima amica, siamo un bel trio, spero di fare grandi cose e andare avanti insieme”. Tanti i progetti futuri della fondazione. “Ho in mente altri progetti, con Laura Biancalani, ho parlato con lei dell’idea di dedicare una stanza all’interno dell’Abf a Firenze, dove attualmente ci sono lavori in corso, per giovani musicisti e i loro studi. Sono molto felice di essere entrata in quella che è a tutti gli effetti una famiglia. La mamma di Veronica (moglie Bocelli, ndr.), mi manda video ogni giorno, durante tutta la tournée. Per sentirci più vicini. sono certa che questo è soltanto l’inizio di una lunga strada insieme”.

