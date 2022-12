La cantante in un video: "Ho la Stiff Person Syndrome, colpisce una persona su un milione"

Celine Dion ha raccontato di non poter proseguire i suoi tour in Europa perché affetta da una rarissima malattia neurologica. La cantante ha raccontato in un video su Instagram di avere la Stiff person Syndrome. “Ho problemi di salute da molto tempo – ha detto commossa – non ero pronta a parlare di quello che è successo ma ora lo sono. Recentemente mi è stata diagnosticata una rara malattia chiamata Stiff Person Syndrome, che colpisce una persona su un milione”. La cantante ha aggiunto che non sarà “pronta a ricominciare” con il tour in Europa a febbraio. La malattia colpisce diversi aspetti della vita quotidiana, ha detto Celine Dion, che da tempo soffriva di diversi disturbi: “Ora sappiamo che sono collegati a questo”, ha spiegato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata