Ancora un rifiuto per loro: "Continueremo a provarci fino al 2040"

I Jalisse rifiutati per la 26esima volta a Sanremo? “Si vede che era sbagliato il testo ma andava bene la melodia, oppure il contrario. Quest’anno ce la sentivamo bene, pensavamo fosse quello buono visto che l’anno scorso si era parlato molto della nostra esclusione. Quando hanno annunciato Gianluca Grignani, e abbiamo sentito ‘Gia..’, abbiamo avuto un sussulto…Ma non c’è problema, fino al 2040 noi continuiamo a provarci e anche l’anno prossimo presenteremo un nostro nuovo brano”. A parlare, ospiti di Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, i Jalisse, al secolo Alessandra Drusian e Fabio Ricci. A chi domanda se andrebbero a fare a Sanremo i super ospiti, i Jalisse rispondono: “Certo, e rifaremmo anche tutta la trafila per partecipare a Sanremo giovani…”. Nessuna chiamata da Amadeus per comunicare loro che erano stati scartati, rimarcano: “No, non ci pare proprio…però noi facciamo un in bocca al lupo a tutti gli artisti presenti e anche lui, che ha fatto tre festival uno più bello dell’altro”.

