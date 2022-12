Il 23 marzo al Mediolanum Forum di Milano, il 26 a Roma al palazzo dello Sport

‘Io non ho paura’ il nuovo album di Ernia, viene certificato Disco d’Oro da Fimi-GfK mentre registra il tutto esaurito la data del 22 marzo a Milano del ‘Tutti hanno paura tour’ che raddoppia con l’apertura delle prevendite da domani, di un secondo appuntamento: 23 marzo, Mediolanum Forum di Milano. Il 26 marzo sarà poi a Roma al palazzo dello Sport. Il duplice annuncio arriva in un momento particolarmente felice per il rapper e si aggiunge al risultato di classifica dell’album Io non ho paura che già al suo debutto, è entrato al primo posto della classifica Album Fimi-GfK con l’ingresso nella classifica Singoli Fimi-Gfk di tutte le quattordici tracce che lo compongono e con il singolo Bella Fregatura che è già uno dei brani più suonati dalle radio italiane. Quello di Ernia era uno degli album più attesi del 2022, e non ha deluso le aspettative: Io non ho paura, pubblicato venerdì 18 novembre via Island Records, ha già conquistato la critica e infiammato l’entusiasmo dei fan. Ma come più volte ha dichiarato, ciò che Ernia desidera è soprattutto avere la possibilità di presentarlo dal vivo; desiderio, questo, ampiamente condiviso dai suoi fan.

