"'Rave, eclissi' è il sunto dei due lati del mio carattere" ha raccontato il cantante

Esce oggi, ‘Rave, eclissi’ , il primo album di inediti di Tananai, disponibile su tutte le piattaforme digitali e nei negozi di dischi, anche nelle edizioni speciali Cd e Lp autografati, Lp bianco e Lp lenticolare, bundle Cd + t-shirt. ‘Rave, eclissi’ è il primo album di Tananai, dopo l’Ep ‘Piccoli Boati’, pubblicato nel 2020. Composto da 15 tracce, racchiude tutte le anime di Tananai: artista, produttore, cantautore, la sua parte più festaiola e i suoi lati più introspettivi, giovane uomo che convive con una società dai mille volti. È già attivo anche il sito web ufficiale del disco, aggiornato con tutte le news, contenuti esclusivi e piccoli spoiler di ‘Rave, eclissi’.

“‘Rave, eclissi’ è il sunto delle due anime che fin dall’inizio del mio progetto ho deciso di inserire nelle canzoni – ha affermato Tananai -. C’è la parte più cazzona, leggera, quella che forse nell’ultimo anno ha permesso alla maggior parte di voi di conoscermi: il Rave. Ma dopo la festa c’è sempre il down, l’Eclissi, il mio lato più introspettivo. L’unica cosa che accomuna questi due aspetti di me è il mettermi sempre a nudo e mi sono ripromesso che lo avrei fatto con ogni aspetto della mia vita“. Amore, insicurezze, pentimento, la voglia di festeggiare le belle esperienze della vita e di divertirsi, ma anche la volontà di mettere a nudo le proprie fragilità sono solo alcuni dei temi principali che vivono in connubio e antitesi nel disco, prodotto dallo stesso Tananai con la direzione artistica di Stefano Clessi e la co-produzione in alcune tracce di Simonetta (Davide Simonetta).

