Nel cofanetto duetti con i protagonisti della musica italiana, da Orietta Berti a Cristiano Malgioglio, passando per Elettra Lamborghini

Cristina D’Avena si fa un regalo, e lo fa ai suoi fan, con ’40 – Il sogno continua’, per celebrare i 40 anni di carriera. L’artista ha scelto il ‘Museum of Dreamers‘, il museo dei sognatori, a Milano, per presentare un progetto dalle tante sfaccettature. Al centro un album di duetti su alcuni dei suoi più celebri successi, che contiene però anche un inedito e particolare canto natalizio, ‘L’altro Natale’. Ma non solo: il progetto si compone anche di altri cd, tre nella versione standard, ben cinque in quella deluxe, con tante sigle dei cartoni animati e le canzoni dei telefilm che da decenni accompagnano ogni giornata dei telespettatori di tutte le età.

“Io sono felicissima – ha esordito Cristina D’Avena, immersa in una ‘piscina’ di palline di plastica – perché 40 anni di canzoni vuol dire che sono cresciuta con il mio pubblico, con tanti bambini di un tempo che oggi sono genitori e vengono ai miei concerti con i figli; e la cosa più bella sono i bambini di oggi, che mi seguono, che conoscono le mie canzoni”.

“Quando abbiamo pensato a questo progetto – ha raccontato – è stato abbastanza difficile, perché abbiamo dovuto fare una cernita. Abbiamo fatto un lavoro incredibile. Usciamo con due cofanetti, lo standard con tre cd e il deluxe con cinque. C’è un cd dedicato alle rarità, canzoni mai pubblicate, mai ascoltate. Alcune non le riconoscevo neanche io. Questa è una cosa da collezionisti. Ci sono collezionisti di sigle che hanno tutto del mio repertorio”. E non è facile, visto che il repertorio di Cristina D’Avena è davvero vastissimo, con circa 800 sigle e 200 album all’attivo. Da 40 anni, tutti i giorni in tv passa almeno una sigla cantata da lei.

Presentando il nuovo progetto, l’artista ha ringraziato tutti gli amici presenti, con un pensiero particolare per una persona, perché, ha ricordato parlando degli inizi, a 17 anni (dopo aver cantato da bambina allo Zecchino d’Oro), “all’inizio per me era quasi un gioco. Una donna eccezionale mi ha spronata, e poi è la persona che ha scritto tutti i testi, una grande amica, Alessandra Valeri Manerba. Lei mi ha presa per mano”.

Tante le collaborazioni nel nuovo album di duetti, a partire da Orietta Berti che l’accompagna nel ‘Valzer del moscerino’: “È stato straordinario, anche perché lei tra le righe mi aveva chiesto proprio questa canzone. È stata fantastica, è arrivata in studio con i peperoncini per schiarirsi la voce”. Poi Cristiano Malgioglio per ‘Calimero’: “Quando glielo ho chiesto pensavo dicesse di no. Mi ha detto ‘Ma secondo te canto Calimero io?’, gli ho risposto ‘Almeno ascoltala’. Allora ha accettato ma mi ha chiesto ‘me la dovresti fare latino americana, perché io canto latino americano’, e ci ha voluto mettere molta cassa”. Ci sono poi Elettra Lamborghini per ‘Mew Mew Amiche vincenti’, Lorella Cuccarini in ‘Magica Doremì’. Myss Keta che per ‘Hamtaro’ “ha lavorato con una sua idea, e così il cricetino è diventato un po’ sexy. Ma è stata molto rispettosa. È uscita una canzone pazzesca”.Ci sono poi Albe per ‘Tazmania’, Alfa in ‘Pokemon’, Jr Stit per ‘Dragon Ball’, e ‘Faccio la brava’ con Dj Matrix e Amedeo Preziosi.

Infine la canzone natalizia, ‘L’altro Natale’, un inedito: “Ho trovato l’occasione in questo album, grazie a un carissimo amico, Niccolò Agliardi. Ne abbiamo parlato” ed è nato il brano, firmato anche da Bungaro. “In questo brano – ha concluso l’artista – ho voluto far ascoltare una Cristina un po’ diversa. Parla dell’altro Natale, di tutti quelli che non potranno spacchettare, non avranno un abbraccio, una stretta di mano. I silenziosi non gridano, ma noi li dobbiamo ascoltare. Quando c’è l’amore, noi ci siamo sempre. Nelle mie sigle c’è sempre un elemento importante, l’amore, l’amicizia, la solidarietà. Questo è il messaggio che continuo a trasmettere ai giovani, di amare e godersi ogni attimo della vita, come ho fatto io”.

