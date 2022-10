Pronto anche il tour dell'ex concorrente di X Factor che partirà il 10 novembre a Firenze

Sulla scia del successo virale di oltre 90 milioni di stream conquistati con i brani ‘Estate’, già certificato disco di platino, ‘Anno Luce’, ‘Domani che fai?’ ‘Capolavoro’ e ‘Chi sono veramente’, che è anche il titolo del suo ep, Will torna con ‘Più forte di me’, il suo nuovo singolo già disponibile su tutte le principali piattaforme digitali. Il brano, per Capitol Records Italy (Universal Music Italy) fa da apripista al suo ‘Chi sono veramente tour’, in partenza il prossimo 10 novembre da Firenze per proseguire nelle principali città italiane. Pochi mesi sono passati dall’uscita del disco a questo nuovo brano, ma, spiega l’artista a LaPresse, “non c’è una vera e propria motivazione, anche il disco era uscito un bel po’ dopo la scrittura. Questo nuovo brano a livello sonoro è molto vicino al disco, e si può quasi considerare un’aggiunta al progetto di ‘Chi sono veramente'”.

“Il brano – sottolinea Will – parla d’amore in un modo un po’ strano e inedito anche per me, che di solito scrivo in maniera molto più diretta. Questo è più un periodo in cui avevo bisogno di amare me stesso, e parla un po’ di quello che ci teniamo dentro. All’inizio era una versione molto più acustica, poi ha preso ritmo e corpo”.

La giovane star del pop, dopo X Factor, ha trovato la sua identità artistica e musicale ed è ora pronta per portare in tour il suo progetto: “L’aspettativa – dice – è quella di fare un bello show e di trasmettere quello che ho trattenuto in questi anni, in cui non ho lavorato molto sul live. Stiamo lavorando tantissimo e ci tengo che sia un bello spettacolo”. Il tour parte il 10 novembre a Firenze (Viper Theatre), per proseguire il 13 a Roma (Largo Venue) il 16 a Milano (Santeria toscana) e il 19 a Treviso (New age club).

