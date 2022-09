Oltre al rapper, veterano del talent, al tavolo anche Ambra Angiolini, Fedez, Dargen D'Amico e Rkomi

Un’edizione in cui sarà protagonista l’intrattenimento, e la cui parola d’ordine, dopo il buio della pandemia, è ‘normalità’. È la nuova stagione di X Factor, presentata oggi a Milano, che vedrà cambiare tutti i suoi protagonisti: alla conduzione ci sarà infatti Francesca Michielin, al tavolo dei giudici Ambra Angiolini, Fedez, Dargen D’Amico e Rkomi. Due ‘ritorni’ importanti dunque, e tre novità in questa nuova edizione che prenderà il via il 15 settembre, su Sky e NOW, con la novità del pubblico presente già dalle audizioni, all’Allianz Cloud di Milano. “È il nostro programma di intrattenimento di punta, e negli ultimi due anni il mood è stato dettato dalla pandemia. Qui abbiamo sentito il bisogno collettivo di una grande apertura. Abbiamo potuto riaprire il programma al pubblico e quest’edizione è proiettata su intrattenimento e voglia di leggerezza”, ha sottolineato Antonella D’Errico, executive vice president programming di Sky Italia.

Una emozionata Francesca Michielin torna da conduttrice sul palco che la lanciò dieci anni fa, quando, all’epoca 16enne, vinse la quinta edizione del talent. “È un’emozione fortissima – spiega -, mi sembra di rivivere quello che ho vissuto a suo tempo, quel palco ti fa sempre venire i brividi e mi metto nei panni dei ragazzi che ci salgono. È bellissimo vedere così tanto talento quest’anno, ed è difficile essere super partes. A volte dissento anche con i giudici, ma non è il mio ruolo e quindi non posso farci nulla”. Giudici che quest’anno vedono il ritorno di Fedez, che in passato è stato al tavolo per ben cinque stagioni. “Tornare è un momento che aspettavo da un po’ – racconta l’artista, il più atteso dal pubblico -, ho sempre vissuto in maniera un po’ traumatica la mia ‘dipartita’ dal programma. Appena il terreno è stato propizio per un ritorno non ho esitato. Credo fortemente in questo progetto, e a differenza con gli altri anni mi godo il momento senza troppa preparazione, quest’anno sono dieci anni anche per me”. E a chi gli chiede se con la sua ‘potenza social’ lui e soprattutto la moglie, Chiara Ferragni, potranno influenzare il voto del pubblico, replica: “Ho imparato che in ogni caso, alla fine, le persone decidono spontaneamente”.

Elettrizzati, al debutto, gli altri tre giudici. “È la prima volta – sottolinea Ambra – in cui vengo inglobata in un progetto che ha come parola cardine normalità. Ho fatto un provino e incredibilmente mi hanno detto sì. Stavolta volevo proprio esserci. La mia carriera sono tutti i no che mi hanno detto, in questo momento della mia vita, in equilibrio, è stato bello questo sì. È interessante anche questo scambio di ruoli con Francesca”. Rkomi vuole “viverla come se fosse sempre un nuovo inizio. Se si vuole crescere bisogna fare così. Voglio provare a essere il più me stesso possibile, anche se nella mia testa è ovvio che un po’ di preparazione c’è sempre”. Ironico Dargen D’Amico, che con il suo sarcasmo assicurerà momenti di grande divertimento al pubblico: “Quando ho firmato – sostiene – ero convinto ci fossero ancora i vecchi giudici e poi sono rimasto fregato. Per loro è una grande scommessa, io non avrei mai scommesso su di me. Mi concentrerò sulla musica, anche perché nella vita io non so fare nient’altro. Quale occasione migliore per dare il peggio di me?”. Lo show può cominciare, perché, come dice Michielin, “X Factor è un grande romanzo popolare, c’è la voglia di emozionarsi

