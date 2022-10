La Grand Final dell'Eurovision Song Contest 2023 si svolgerà quindi nella Liverpool Arena

Liverpool è stata selezionata come città ospitante per il 67esimo Eurovision Song Contest, a seguito di una gara serrata con la città di Glasgow. La Grand Final dell’Eurovision Song Contest 2023 si svolgerà quindi nella Liverpool Arena vicino al fiume Mersey sabato 13 maggio con le semifinali martedì 9 e giovedì 11 maggio. La BBC, insieme alla European Broadcasting Union (EBU), organizzerà il Contest in consultazione con UA:PBC, l’emittente pubblica ucraina e i vincitori dello scorso anno del Contest. Liverpool – si legge in una nota – è stata scelta a seguito di una forte procedura di candidatura cittadina che ha esaminato le strutture della sede; la capacità di ospitare migliaia di delegazioni, troupe, tifosi e giornalisti in visita; infrastrutture; e l’offerta culturale della città ospitante nel riflettere la vittoria dell’Ucraina nel 2022.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata