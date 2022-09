Il live del tour 'Music of the Spheres' sarà proiettato nelle sale di 70 paesi

Un concerto dei Coldplay in diretta al cinema. La band inglese ha annunciato l’evento in contemporanea nelle sale di 70 paesi il 29 ottobre, in occasione della data di Buenos Aires in Argentina del tour di ‘Music of the Spheres’.

In Italia ‘Coldplay. Music of the Spheres. Live Broadcast from Buenos Aires’ è in programma il 29 ottobre alle ore 16.30 e in replica alle ore 20.00. Le prevendite apriranno alle ore 20 del 15 settembre. L’elenco delle sale sarà disponibile su nexodigital.it e su coldplaycinema.live, dove i fan possono iscriversi per ricevere informazioni e aggiornamenti. L’ultimo album di Chris Martin e compagni, ‘Music of the Spheres’, è già certificato oro in Italia e ha venduto oltre 1,5 milioni di copie in tutto il mondo. I Coldplay si esibiranno in Italia la prossima estate, con due date, il 21 e del 22 giugno 2023 allo Stadio Maradona di Napoli, e quattro date, il 25, 26, 28 e 29 giugno allo stadio di San Siro a Milano.

