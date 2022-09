L'artista sarà in tour nel Regno Unito e in Irlanda in autunno. L’album, disponibile in digitale e nei formati cd (standard e deluxe) e vinili (nero, bianco e blu), è stato anticipato in radio dal singolo “Lost”

È uscito “XXV”, il nuovo album di Robbie Williams per celebrare i suoi 25 anni di carriera solista. L’artista sarà in tour nel Regno Unito e in Irlanda in autunno. L’album “XXV” contiene le più grandi hit di tutti i tempi e i brani preferiti dai fan dell’artista, in una nuova versione orchestrata da Jules Buckley, Guy Chambers e Steve Sidwell e ri-registrata con la Metropole Orkest nei Paesi Bassi.

L’album, disponibile in digitale e nei formati cd (standard e deluxe) e vinili (nero, bianco e blu), è stato anticipato in radio dal singolo “Lost”. L’inedito, presente sia nell’edizione standard che in quella deluxe, è prodotto da Guy Chambers e Richard Flack ed è un brano commovente nel classico stile Robbie Williams, con un testo toccante, parti al pianoforte e archi crescenti. All’interno dell’album, oltre al nuovo singolo “Lost”, ci saranno gli inediti “Disco Symphony”, “More Than This” e “The World and Her Mother”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Robbie Williams (@robbiewilliams)

“XXV” è un’altra enorme pietra miliare nella brillante carriera di uno dei più premiati artisti del mondo. Dopo l’enorme successo con i Take That, infatti, Robbie ha dato avvio alla sua carriera da solista 25 anni fa, nel 1997, con l’uscita del suo album di debutto “Life Thru A Lens”, diventando rapidamente famoso grazie ad una combinazione di grandi hit, avvincenti spettacoli dal vivo e una personalità affascinante e divertente capace di attirare a sé fan da tutto il mondo. “Life Thru A Lens” è stato il primo album alla #1 di Robbie nel Regno Unito, dal quale sono stati estratti i singoli di successo “Let Me Entertain You”, pubblicato con il suo iconico videoclip in bianco e nero in cui l’artista indossa una tuta ingioiellata e un trucco monocromatico, e il leggendario brano “Angels” che rimane ad oggi il suo singolo più venduto e che lo ha reso famoso a livello internazionale.

Il nuovo album include anche “Millennium”, il primo brano da solista di Robbie ad aver raggiunto la #1 nelle classifiche dei singoli del Regno Unito, le hit “Strong” e “No Regrets” che hanno dominato le classifiche Top 10, e la sua seconda hit da solista a scalare le classifiche britanniche fino alla #1 “She’s The One”, tutti brani contenuti all’interno dell’album “I’ve Been Expecting You” del 1998. Da “Sing When You’re Winning” (2000), sono stati orchestrati e ri-registrati “Supreme”, “Kids”, “Rock DJ” in duetto con Kylie Minogue e accompagnato dal suo videoclip innovativo, e “The Road To Mandalay”.

“Sono così emozionato di annunciare l’uscita del mio nuovo album XXV che celebra molte delle mie canzoni preferite degli ultimi 25 anni – afferma Robbie Williams -. Ogni brano occupa un posto speciale nel mio cuore, dunque è stato davvero elettrizzante registrarle nuovamente con la Metropole Orkest. Non vedo l’ora che lo ascoltino tutti”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata