La festa itinerante di Lorenzo sulle spiagge atterra all'aeroporto di Bresso

Il Jova Beach Party 2022 atterra domani all’aeroporto di Milano Bresso per l’ultima tappa del tour itinerante di Lorenzo sulle spiagge italiane. Un viaggio che ha toccato Lignano Sabbiadoro, Marina di Ravenna, Aosta, Albenga, Marina di Cerveteri, Barletta, Fermo, Roccella Jonica, Vasto, Castel Volturno e Viareggio. La giornata di musica comincia alle 14 con dj set, show di artisti da tutto il mondo, incursioni di Jovanotti sui vari palchi durante la giornata, ospiti, a sorpresa e non. Sul Palco del Jova Beach sono sfilati Gianni Morandi, ospite fisso, Gianna Nannini, Carla Bruni, Coez, Achille Lauro, Luchè, Takagi & Ketra, Rkomi e Motta, solo per citarne alcuni.

Sono più di 160 gli ospiti che hanno suonato sui tre palchi. Lorenzo accoglie il pubblico non appena aprono le porte (intorno alle 14) e la musica comincia subito dallo Sbam Stage con Fresco, disc jockey e produttore discografico per poi susseguirsi senza soluzioni di continuità sul Kontiki e sul Main Stage.

Tra gli ospiti già annunciati che si avvicenderanno on stage, Ackeejuice Rockers, produttori e direttori artistici dello Sbam Stage, che hanno accompagnato tutte le tappe del grande veliero. Il duo di deejay ha dato vita con Lorenzo alla Sbam Records, etichetta che ha l’obiettivo di riportare al centro la musica dance floor. Lorenzo sarà poi sul palco con Baloji, artista poliedrico, straordinario musicista, poeta e regista, con il suo amico Benny Benassi, Dj e produttore musicale tra i più influenti al mondo, con Ckrono DJ, producer e co-founder dei Balera Favela, e con Epoque, cantante e rapper di origine congolese. A Bresso anche J.P Bimeni, discendente della famiglia reale del Burundi, fuggito dallo stato africano per trovare il successo in UK nelle charts internazionali. E anche Nicol, giovane cantautrice emergente. Dopo essersi esibito nella tappa di Linate nel 2019, torna sul palco del Jova Beach Party Rkomi. Lorenzo sarà sul palco con Shantel, produttore discografico, cantante e disc jockey tedesco, noto soprattutto per i suoi remix, che ha recentemente collaborato con Lorenzo per “Alla Salute”. E nuovamente sul palco con Lorenzo anche Tananai, che torna al JBP22 di Bresso dopo essersi esibito a Marina di Ravenna, Gressan e Fermo.

Jovanotti si esibisce nel gran finale di serata con la sua band: Saturnino, al basso al suo fianco da 35 anni, Riccardo Onori alla chitarra, Christian “Noochie” Rigano alle tastiere, Gianluca Petrella ai fiati, Franco Santarnecchi al piano, Leo di Angilla alle percussioni, Davide Rossi al violino e Kalifa Kone, polistrumentista.

Oltre alla musica il Jova Beach Party comprende il villaggio, con i giochi da spiaggia, la food court, e tutte le attività legate alla sostenibilità. Con l’ultima tappa arriva il dodicesimo obiettivo di Ri-Party-Amo, il progetto ambientale nato dalla collaborazione tra il Jova Beach Party, Intesa Sanpaolo e WWF Italia, che ha già raccolto più di 3 milioni di euro per la pulizia e il recupero di 20 milioni di metri quadri di spiagge, fondali, fiumi, che è la risposta di Jovanotti e del suo progetto alle accuse ricevute durante l’estate da alcune associazioni ambientaliste locali sull’impatto del tour sul territorio.

L’area intorno al concerto sarà ZTL. Saranno messi a disposizione dei parcheggi nelle zone limitrofe: Parkforfun metterà a disposizione 1 parcheggio a pagamento a Turoldo e 1 parcheggio a pagamento a Clerici; ATM metterà a disposizione dei parcheggi a pagamento in corrispondenza delle fermate della metro Bisceglie M1, Lampugnano M1, Famagosta M2, Cascina Gobba M2, San Donato M3, Maciachini M3. Parcheggi a pagamento per motorini, scooter e monopattini; parcheggi vigilati e gratuiti per le biciclette (prenotabili).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata