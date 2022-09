Il post della cantante su Instagram: "Fai buon viaggio papà"

“Fai buon viaggio papà. Ti amo e ti amerò sempre. La tua Chicca”. Così su Instagram la cantante salentina Emma Marrone ha salutato il papà, Rosario, morto all’improvviso a 66 anni. Cordoglio del comune di Aradeo, dove risiede la famiglia: “E’ con profonda tristezza che ci stringiamo commossi alla famiglia Marrone per l’improvvisa perdita del caro Rosario”, si legge nella nota che l’amministrazione cittadina, guidata da Giovanni Mauro, ha pubblicato sui canali social. “Ricordiamo Rosario per il suo impegno nella nostra comunità, come uomo di politica, ex amministratore e presidente del consiglio nel nostro Comune”, prosegue la nota. “Un uomo eclettico, disponibile, forte e schietto che ricorderemo sempre con grande affetto”.

