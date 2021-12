Si sfidano per l'ultimo atto gIANMARIA, Baltimora, Bengala Fire e Fellow

Sarà come sempre una grande festa della musica la finale di X Factor, in diretta live dal Forum di Assago giovedì su Sky, NOW e Tv8. Festa impreziosita dalla presenza sul palco dei Coldplay e anche dei Maneskin, che proprio da X Factor ebbero il trampolino di lancio per la loro carriera e i grandi successi internazionali degli ultimi mesi. I 4 finalisti che si sfideranno per la vittoria sono gIANMARIA (roster Emma), Baltimora (roster Hell Raton), Bengala Fire (roster Manuel Agnelli) e Fellow (roster Mika).

Nel corso della presentazione della serata, giudici e concorrenti non hanno nascosto le loro emozioni. “Siamo pronti per la finale”, ha esordito Emma, spiegando di aver “puntato sulle idee di gIANMARIA, gli ho lasciato completamente carta bianca fin dal primo giorno. Anche con gli altri ho fatto così, tutto è frutto delle loro scelte personali, per evitare che salissero sul palco confusi. Anche perché dopo X Factor devono iniziare le loro carriere e il modo migliore è essere se stessi, fin da subito bisogna avere le idee chiare”. “Abbiamo scelto insieme i pezzi in cui mi rivedevo di più”, ha aggiunto il giovane artista.

Per Mika, che ha portato in finale Fellow, “non è stato un percorso così facile, la televisione è una cosa molto difficile, alcune cose che sono vere, anche con una sorta di pudore possono sembrare fredde. Capirlo è una cosa molto importante, fa parte di uno sviluppo di consapevolezza, e del percorso che abbiamo fatto insieme. Lui è un gentleman e abbiamo dovuto capire come farlo andare bene sul palco senza snaturare quello che lui è, e siamo molto felici di essere arrivati alla finale”. “Sono contentissimo – ha sottolineato Fellow – è come se avessimo seguito un percorso di sperimentazione, anche di crescita”.

Sui ‘suoi’ Bengala Fire, Manuel Agnelli ha le idee chiare: “Suonano molto bene, sono una vera band, persone che si conoscono da anni e hanno un’interazione non solo musicale, e questo si vede. Ogni volta che sono saliti sul palco hanno portato questo. Hanno un frontman molto carismatico e che è cresciuto tantissimo. Hanno lavorato tanto per crescere, si sono arricchiti non solo professionalmente. Sono ad esempio riusciti a imparare come stare in televisione, una cosa difficilissima, e loro sono stati bravissimi a farlo”. “Siamo pronti a suonare al Forum, ci sarà tanta gente e la cosa ci gasa parecchio”, ha aggiunto Mattia Mariuzzo, frontman della band.

Infine, per Hell Raton in Baltimora “c’è una contaminazione piena, un gusto nella ricerca del suono che è la prima cosa che mi ha conquistato di lui. A lui questa cosa viene molto spontanea, e sa spaziare tra tantissimi mondi. Sono contento di poterlo vedere su quel palco”. E Baltimora ha spiegato: “Sono molto contento ed estremamente grato di questa grandissima opportunità che ho avuto. L’ultima settimana sarà estremamente densa di emozioni e non vedo l’ora di suonare al Forum”.

Sulla partecipazione dei Maneskin e sul loro grande successo, Manuel Agnelli ha detto di provare “grandissima soddisfazione e anche un po’ di gratitudine, questi ragazzi per quello che stanno facendo stanno portando tanta attenzione su quello che succede qua. Hanno anche grande talento come comunicatori, e sono riusciti ad affermarsi provocando, poi sono dei grandissimi lavoratori e stanno migliorando tanto anche come musicisti”.

Tutti soddisfatti della nuova formula i quattro giudici, e Hell Raton ha concluso: “Siamo stati fortunati a trovare persone curiose e che ci hanno dato fiducia. E molto spesso sono loro che ci insegnano cose nuove. Così anche loro dovranno essere sempre curiosi e disposti a imparare”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata