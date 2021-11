Pillon aveva commentato il look della band, che aveva risposto: "Prossima volta completo e paPillon". Detto, fatto

I Maneskin stupiscono ancora, presentandosi sul palco degli American Music Awards in completo elegante… E ‘paPillon’. Come promesso, la rock band italiana più famosa al mondo in questo momento, ha deciso di presentarsi con un look elegante sul palco dopo la provocazione del senatore leghista Simone Pillon. Il senatore aveva commentato il look della band durante la premiazione degli Mtv Europe Music Awards: coulottes, calze a rete e pelle, come sempre nello stile dei Maneskin. “Tra poco arriveremo al reggiseno da uomo” aveva scritto Pillon: pronta la risposta di Damiano, che aveva detto “Hai ragione Simo, la prossima volta completo e paPillon”. Detto, fatto: i Maneskin si sono presentati tutti in completo elegante (senza distinzione di genere). E anche Pillon ha dovuto cedere.

La reazione di Pillon

Simone Pillon ha scritto su Twitter: “Questa volta non posso esimermi dal fare le mie congratulazioni ai Maneskin, Ottimo outfit ragazzi! E complimenti per aver mantenuto la promessa. Mi toccherà canticchiare Beggin’ in Senato per sdebitarmi . Buon a tutti voi!”.

Questa volta non posso esimermi dal fare le mie congratulazioni ai #maneskin

Ottimo outfit ragazzi!

E complimenti per aver mantenuto la promessa.

Mi toccherà canticchiare Beggin’ in Senato per sdebitarmi 😊.

Buon 🦋 a tutti voi! pic.twitter.com/9En7onUdKX — Simone Pillon (@SimoPillon) November 22, 2021

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata