Home > Calcio > Inter, tutti gli uomini dello staff di Chivu: chi sono e cosa fanno

Da Kolarov e Palombo a Cecchi e Spinelli, chi c’è dietro la vittoria del 21° Scudetto nerazzurro

La vittoria del 21° Scudetto dell’Inter nasce, oltre che dai giocatori e da Cristian Chivu, anche dal lavoro dello staff tecnico che ha saputo accompagnare l’allenatore romeno alla sua prima esperienza su una panchina importante (e con appena 13 partite in Serie A con il Parma).

Il trionfo in campionato dei nerazzurri è da attribuire anche a un gruppo di professionisti che ha lavorato al fianco di Lautaro&Co a partire dal giugno scorso. Parliamo di figure come il vice allenatore Aleksandar Kolarov, il collaboratore tecnico Angelo Palombo e il preparatore dei portieri Paolo Orlandoni, tutti e tre ex calciatori dell’Inter entrati a far parte del team la scorsa estate.

Il serbo – che da ex difensore con il Biscione aveva vinto uno Scudetto (2020/2021) – ha raggiunto Chivu sulla panchina interista dopo il no di un altro ex, Walter Samuel, che ha preferito rimanere nello staff dell’Argentina. Durante la stagione si è rivelato essere una presenza fondamentale per il tecnico romeno, così come Palombo, ex centrocampista noto ai più per aver curato i calci piazzati della squadra, precisi e quasi sempre letali. Infine Orlandoni, altro ex vincitore del Triplete in qualità di terzo portiere dopo Julio Cesar e Toldo.

Poi ci sono i casi di Mario Cecchi e Gianluca Spinelli, rispettivamente collaboratore tecnico e preparatore dei portieri, che fanno parte dello staff nerazzurro già da qualche anno e hanno sempre rappresentato una certezza. Infine c’è un ritorno eccellente, quello del preparatore atletico Stefano Rapetti che era nello staff dell’Inter del Triplete. Da menzionare anche il club manager Riccardo Ferri, ex difensore e bandiera nerazzurra nonché campione del Mondo con la Nazionale nel 1990.

Lo staff tecnico dell’Inter