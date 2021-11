A luglio il nuovo tour sulle spiagge di Lorenzo. Fuori il nuovo singolo 'Il Boom'

Torna il Jova Beach Party: nel 2022 la festa itinerante di Jovanotti, uno dei più grandi eventi musicali mai messi in piedi in Italia, ripartirà il 2 luglio da Lignano Sabbiadoro per concludersi nuovamente a Milano, come nel 2019, ma questa volta all’aeroporto di Bresso. “Il Jova Beach Party – sottolinea Jovanotti nel corso di un’affollata presentazione a Milano – è la cosa che mi somiglia di più tra tutte quelle che ho fatto negli anni. Quando sono sceso dal palco di Linate, il 21 settembre 2019, avevo la sensazione che non fosse la fine, ma l’inizio di qualcosa. Sento come se questa fosse già diventata una tradizione”. Subito interrotta, però, dalla pandemia. “Cantavamo sempre ‘è l’inizio di una nuova era’, poi la nuova era è cominciata davvero, ma non come ce la immaginavamo. Ora abbiamo bisogno di recuperare la fiducia nel corpo”. Per farlo, Lorenzo mette in campo le sue armi migliori: la musica, la festa, gli assembramenti in spiaggia, o, nel caso della tappa aostana, tra le montagne.

“Quando sono arrivati i vaccini – racconta – abbiamo ricominciato a progettare, abbiamo fatto tante riunioni su Zoom, e ho voluto coinvolgere tutti quelli che avevano partecipato al primo Jova Beach Party. Perché era stato bellissimo”. Jovanotti sottolinea che con 5,8 miliardi di impression sui social, il 93% erano stati commenti positivi. “Continuavano ad arrivarci feedback da tante persone, era entrato sotto la pelle della gente. È stata – scherza – la tradizione più veloce del mondo. Io amo la ritualità, e per me alla seconda edizione questo è già diventato un rito”. Anche un viaggio faticoso, impegnativo, tra 12 località italiane (in 9 di queste ci sarà un doppio appuntamento), ma che Jovanotti non vede l’ora di cominciare: “E’ davvero una cosa da matti, un’esperienza fantastica. La spiaggia è la frontiera, il confine, l’inizio di tutto”.

Le tappe toccate dal nuovo tour del Jova Beach Party sono Lignano Sabbiadoro (2-3 luglio); Marina di Ravenna (8-9 luglio); Aosta (13 luglio); Albenga (17 luglio); Marina di Cerveteri (23-24 luglio); Barletta (30-31 luglio); Fermo (5-6 agosto); Roccella Jonica (12-13 agosto); Vasto (19-20 agosto); Castel Volturno (26-27 agosto); Viareggio (2-3 settembre); Bresso (10 settembre). I biglietti sono in prevendita da oggi alle 15, per un’esperienza di rinascita attesa da molti. “Questi due anni e mezzo sono sembrati 200mila anni”, e Jovanotti ha voluto fare di nuovo le cose in grande per tornare a far festa tutti insieme. “Sarà un villaggio che viaggerà, una vera e propria festa. Non è un evento che vuole salire sul carro del green wash, ma saremo attenti all’aspetto ambientale”. Ad esempio, bandita totalmente la plastica, ai partecipanti saranno fornite borracce ecologiche e ci saranno delle autobotti. E Jova Beach Party sostiene un’iniziativa del WWF per la pulizia di 20 milioni di metri quadri di spiagge, laghi, fiumi e fondali grazie a una raccolta fondi in collaborazione con Intesa Sanpaolo.

Sul fronte della musica, ci saranno tre palchi e “avremo degli ospiti da tutto il mondo, un po’ come un festival, è un evento musicalmente ricercatissimo”. Tra i tre stage anche quello chiamato ‘Sbam’, dove si balla e che dà il nome alla nuova etichetta discografica “che si dedicherà alla musica da ballo”, annunciata oggi da Lorenzo insieme con il nuovo singolo ‘Il Boom’. “Altre canzoni usciranno a dicembre, ne ho fatte una trentina. Farò un disco che chiamerò ‘Il disco del sole’ ma non lo faccio uscire subito, preferisco far uscire le canzoni un po’ alla volta. Tutte in digitale, il supporto ormai non serve più”. Un vulcano di idee e iniziative che, come tutti, è stato bloccato per due anni e che ora è pronto a eruttare tutta la sua energia sulle spiagge italiane.

