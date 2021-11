Sei nuovi brani. Kekko riflette sulle storture dei social. Il tour a maggio

Si intitola ‘Buona fortuna – Parte prima’ il nuovo album dei Modà in uscita venerdì per Friends & Partners/licenza esclusiva Believe Artist Services, e, come rivela il titolo stesso, è l’inizio di un nuovo progetto della band milanese. Un ep composto di 6 brani che racchiudono tutte le diverse anime del gruppo, da quella più romantica fino alla più dura, con testi anche di denuncia come nel singolo che ha aperto la strada al disco, ‘Comincia lo show’, in cui Kekko Silvestre punta il dito sulle storture del ‘sistema-social’, dove i cosiddetti leoni da tastiera possono arrivare anche a ferire gli animi più sensibili. “Comincia lo show – racconta Silvestre – ha aperto la strada al nostro nuovo progetto discografico. È, secondo me, un brano che offre un nuovo orizzonte sonoro che spazia dalle contaminazioni elettroniche al pop-rock ma senza snaturare lo stile melodico-compositivo che contraddistingue da sempre il nostro Dna”. In alcuni casi, spiega l’artista nel corso della presentazione del disco nel milanese con la band al completo (Enrico Zapparoli chitarra, Diego Arrigoni chitarra, Stefano Forcella basso e Claudio Dirani batteria), “proporrei una legge per disattivare i commenti e” nel caso di Youtube anche “’il tasto non mi piace’, perché ci sono anche persone fragili che possono essere ferite da chi si nasconde dietro una tastiera. E poi nessuno dovrebbe giudicare, io stesso negli anni ho rifiutato molti inviti a fare il giudice in show televisivi”. In generale, ‘Comincia lo show’ è un brano di denuncia contro i “cecchini da tv”: “Io non sono molto attivo sui social – spiega – e credo che vadano usati con grande attenzione. Ovviamente per gli artisti sono canali indispensabili ormai, però credo che si sia un po’ perso il velo di mistero che dovrebbe anche esserci dietro un artista. E poi serve attenzione perché ci sono i fan educati, ma anche gli squilibrati e addirittura gli stalker. Però i social vanno usati per lavorare, e oggi sono importantissimi soprattutto per gli artisti emergenti”. Dopo ‘Comincia lo show’, le altre cinque tracce rivelano l’anima più romantica della band, da ‘Non ti mancherà mai il mare’, dedicata alla figlia, a ‘Buona fortuna, buona vita, buona luna’ che parla dell’uscita da un momento di debolezza, visto “attraverso la figura femminile, perché una donna che soffre la vedo più romantica. Ma poi ho capito che stavo parlando di me: io sono abituato a tenere le cose dentro e con questa canzone sono riuscito a liberarmi. Non c’è nulla di male ad avere delle fragilità”. Come quella di cui parla ‘Scusa se non lo ricordo più’, toccante brano che tratta con delicatezza l’argomento dell’Alzheimer. Poi ci sono le canzoni d’amore classiche, come ’22 metri quadri’ e il nuovo singolo ‘Fottuto inverno’.

I Modà porteranno dal vivo i brani di questo nuovo progetto discografico nel tour che li aspetta il prossimo anno. La band ripartirà dalla sua Milano il 2 maggio 2022, recuperando in questo modo le date annullate a causa della pandemia nel 2020. Da questo punto di vista Silvestre sottolinea: “Sono d’accordo sul fatto che bisogna stare attenti, sono sempre stato prudente, ho perso anche persone care. Però oggi è evidente che ci sono luoghi dove si possono fare le cose e altri no, e sicuramente il nostro settore è stato il più colpito. Oggi sembra che tutto sia ripartito tranne la musica, ed è un peccato non tanto per noi, ma per tutti quelli che lavorano con noi, intorno ai live, ai concerti. Queste persone non hanno avuto aiuti”.

