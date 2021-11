Nel disco anche collaborazioni con alcuni degli artisti più significativi della scena urban: da Emis Killa nel brano 'Potevamo', a Speranza in '9x19' non manca il feat con Drast (Psicologi) in 'Baci di Giuda'

Prosegue e si rinnova la collaborazione tra il rapper Silent Bob e il producer Sick Budd, così dopo lo straordinario successo virale dell’album d’esordio ‘Piano B’, che solo su Spotify ha superato oltre 50 milioni di ascolti, è uscito in fisico e digitale ‘Piove ancora’, su etichetta Bullz Records, licenza esclusiva Believe Artist Services. “Già da quattro anni lavoriamo insieme – racconta a LaPresse Jacopo (Sick Budd) – ci siamo conosciuti durante un contest a Milano. Da lì abbiamo iniziato il nostro percorso e brano dopo brano, è arrivato l’Ep. Poi arrivati al 2020 il disco è stato figlio un po’ della condizione in cui ci siamo trovati tutti. Piano B non aveva potuto avere un corso regolare con i live, abbiamo lavorato sul nuovo album ed è nato Piove ancora”.

“Pioggia e sole si alternano sempre. Con questo disco – spiega Edoardo (Silent Bob) – abbiamo cominciato parlando della parte della pioggia e speriamo che dopo il disco la pioggia vada via, torni finalmente il sole”. Anche dal punto di vista della possibilità di esibirsi live: “Stiamo mettendo giù un po’ di date, ma al momento non riveliamo nulla anche per scaramanzia”.

Il disco è fortemente introspettivo, come spiega Silent Bob: “Cresco in provincia, in un paese piccolo, con poca gente e tanto tempo per guardarsi dentro. Tutto questo, il Covid lo ha amplificato. Così è stato un guardarsi dentro più forte e costante, e dopo un po’ si può anche sbarellare, sono saltati fuori tanti lati di me che non conoscevo. Fa bene buttare fuori le riflessioni, e per me la musica è terapia”.

Grazie a un sound ammaliatore che rimane nelle orecchie sin dai primi ascolti, ‘Piove ancora’ è un disco di autentica verità che unisce in un tutt’uno davvero inedito e sorprendente l’inconfondibile flow di Silent Bob e il tappeto sonoro a tratti old school e black di Sick Budd, una coppia ormai di fatto che negli anni è diventata affiatata, creando un legame indissolubile.

Il disco s’impreziosisce inoltre di collaborazioni con alcuni degli artisti più significativi della scena urban: da Emis Killa nel brano ‘Potevamo’, a Speranza in ‘9×19’ non manca il feat con Drast (Psicologi) in ‘Baci di Giuda’, tutte collaborazioni dettate da reciproca stima artistica e personale

