La band svedese pubblica un nuovo album con 10 brani inediti

“Grazie per averci aspettato…”. Con queste parole gli ABBA salutano i loro fan annunciando l’uscita del nuovo album Voyage, a 40 anni dall’ultimo lavoro in studio. Il nuovo progetto prevede anche una serie di concerti dal 27 maggio 2022 all’ABBA Arena, costruita per loro al Queen Elizabeth Olympic Park di Londra. Il nuovo disco contiene 10 tracce e uscirà su diversi tipi di supporto, oltre che in digitale. Sono previsti vinili a edizione limitata, cd e anche le ‘vecchie’ musicassette, per un’operazione nostalgia che farà impazzire i loro milioni di fan in tutto il mondo. Ma che guarda anche al futuro, con nuove canzoni scritte per l’album che ha fatto riunire questa band svedese leggendaria.

Il 5 novembre finisce dunque l’attesa per Voyage, disco accompagnato da ulteriori biglietti disponibili per il loro nuovo rivoluzionario concerto, che vedrà Agnetha, Bjorn, Benny e Anni-Frid cantare in versione ‘digitale’ con una band reale di 10 elementi in un’arena costruita appositamente.

Abba da record: oltre 80mila copie in pre-order in tre giorni

Subito dopo l’annuncio del loro nuovo album, gli ABBA hanno infranto il record per un disco di Universal venduto più velocemente tramite pre-order con oltre 80mila copie nel Regno Unito in soli tre giorni. Il tour ha venduto oltre 250mila biglietti sempre nei primi 3 giorni e vedrà le versioni digitali degli ABBA cantare le loro più grandi hit e le loro canzoni più amate, oltre ai nuovi singoli I Still Have Faith in You e Don’t Shut Me Down.

“È passato un po’ di tempo da quando abbiamo fatto musica insieme. Quasi 40 anni, in realtà. Ci siamo presi una pausa dalla primavera del 1982 e ora abbiamo deciso di terminarla. L’ispirazione principale per tornare di nuovo in studio di registrazione – racconta la band – viene dal nostro coinvolgimento nella creazione del concerto più strano e spettacolare che sia mai stato possibile immaginare. Saremo in grado di sederci tra il pubblico e guardare le nostre controparti digitali eseguire le nostre canzoni su un palco in un’arena costruita su misura a Londra per la prossima primavera. Strano e meraviglioso allo stesso tempo”.

10 nuovi brani

I dieci nuovi brani sono un vero e proprio ‘viaggio’ nella musica degli ABBA. Si comincia con I Still Have Faith In You, uno dei singoli, per proseguire con la focus track del progetto, When You Danced With Me, poi il brano natalizio Little Things, con la suggestiva partecipazione di un coro di bambini. Nella quarta traccia, Don’t Shut Me Down, si sentono le sonorità anni ’70 care al gruppo, per poi proseguire con Just A Notion, la romantica I Can Be That Woman, il brano più ‘dance’ Keep An Eye on Dan, con una grande energia. Il disco si chiude con la delicata Bumblebee, con un’altra canzone potente come No Doubt About It e infine con Ode to Freedom, un brano quasi ‘lirico’ con una meravigliosa parte strumentale.

Voyage è il primo album in studio degli ABBA da The Visitors, pubblicato il 30 novembre 1981, che ha raggiunto la prima posizione nel Regno Unito, in Svezia e altri 5 Paesi. L’album fu uno dei primi dischi ad essere stampato nel formato cd. Voyage arriva anche a quasi 50 anni dall’album di debutto della band, Ring Ring, pubblicato nel 1973.

Come tutti i precedenti album in studio degli ABBA, anche Voyage è stato scritto e prodotto da Benny Andersson e Bjorn Ulvaeus. A completamento dei loro arrangiamenti e testi, si aggiungono poi le voci inconfondibili e senza tempo di Agnetha Faltskog e Anni-Frid Lyngstad. La stampa britannica ha accolto in maniera entusiasta questo atteso ritorno, e i concerti di Londra hanno tutti i presupposti per andare incontro a tantissime repliche.

Sulla pubblicazione del nuovo disco, Benny Andersson ha affermato: “Sapevamo che se ci fosse stato uno show, avremmo dovuto avere anche un paio di canzoni nuove da inserire in scaletta…quando, dopo 39 anni, siamo tornati in studio era come se il tempo non fosse mai trascorso. Parlo con Frida e Agnetha e so che anche loro sono estremamente felici di ciò che abbiamo realizzato”. Anni-Frid Lyngstad ha aggiunto: “Quelle prime sessioni di registrazione nel 2018 sono state divertentissime e quando Benny mi ha chiamato per chiedermi se avrei considerato l’idea di cantare ancora un po’ di canzoni, mi sono fiondata subito in studio. Lavorare ancora in gruppo è stato bellissimo”. Le fa eco Agnetha Faltskog: “In studio, prima ancora di accorgermene mi stavo già divertendo”. Bjorn Ulvaeus ha concluso: “Ora abbiamo 10 nuove canzoni…un intero album chiamato Voyage perché è stato un viaggio in territori inesplorati”. Un lavoro imponente che permette ora a una band leggendaria di tornare sul palco, per una delle più attese e importanti reunion della musica mondiale.

