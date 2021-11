'Marco negli stadi' sarà il 19 giugno 2022 allo Stadio San Siro di Milano e il 22 giugno 2022 allo Stadio Olimpico di Roma

È ‘Materia (Terra)’ il nuovo album di Marco Mengoni, disponibile da venerdì 3 dicembre per Epic Records Italy / Sony Music Italy e da oggi in pre-order, che arriva a più di due anni dal successo multiplatino di Atlantico. Materia (Terra) è l’inizio del progetto musicale ‘Materia’, un percorso in tre album per mostrare le tre anime differenti, ma complementari, che uniscono le origini musicali di Mengoni, le sue ricerche sonore e la sua attenzione verso la contemporaneità. Tre album che, in tre mondi sonori differenti, rappresentano e raccontano la sua unicità musicale, attraverso il racconto di ciò che per lui è importante. ‘Materia (Terra)’ è il primo di questi tre album e parte dalle sue radici, da quel passato che lo ha reso la persona che è oggi, da quel contatto che in questi ultimi due anni tanto ci è mancato. Un contatto, umano e musicale, che passa attraverso i suoi ricordi e ascolti, che racconta l’anima di un cantautore che riesce a mettersi a nudo attraverso le sue canzoni. Il passato si fonde qui con il presente che a volte spaventa, guardando al futuro con ottimismo, le parole raccontano i cambiamenti, la voglia di incontrarsi e fidarsi, l’accettazione, la paura, le mille facce dell’amore, la solitudine che diventa risorsa. Un album suonato, in cui gli strumenti diventano protagonisti, che racconta una ricerca musicale che parte dai suoi primi ascolti, in una sperimentazione sonora che li trasforma in contemporaneità. R&B, gospel e funk sono la sua Terra, Terra è nascita, evoluzione, movimento. È dove si appoggiano i piedi per non perdere l’equilibrio. È dove Marco può continuare a crescere.

‘Materia (Terra)’ affonda note, parole e pensieri in un terreno che è base del rapporto del cantautore con le origini della musica, attraverso le immagini che accompagnano il suo quotidiano.L’album si sviluppa lungo 11 tracce (13 nella versione CD), svelate oggi sui social del cantautore. La tracklist si apre con il singolo attualmente in rotazione Cambia un uomo e tra i brani include anche due feat: Il meno possibile con Gazzelle, cantautore protagonista assoluto della nuova scena musicale italiana che torna a collaborare con Marco, dopo aver firmato “Calci e pugni”, e Mi fiderò con Madame, giovanissima cantautrice che ha ridefinito e mischiato i canoni musicali tradizionali.Il disco sarà disponibile in digitale e in formato CD, ancora una volta con un packaging 100% plastic free a sottolineare l’urgenza di Mengoni di lanciare un messaggio legato alla sostenibilità e attenzione al mondo che ci circonda, e in tre versioni vinile.

Dopo il successo del #MengoniLive2019 – Atlantico Tour, Marco Mengoni sarà protagonista di due concerti eccezionali, un’esplosione di energia e condivisione con il suo pubblico, in una dimensione per lui fino ad ora inedita: ‘Marco negli stadi’ sarà il 19 giugno 2022 allo Stadio San Siro di Milano e il 22 giugno 2022 allo Stadio Olimpico di Roma.

Il tour è organizzato e prodotto da Live Nation, i biglietti per le date di Milano e Roma sono disponibili su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com. Per maggiori informazioni visita la pagina: livenation.it/marconeglistadi Marco Mengoni è tornato a sorpresa a giugno 2021 con l’annuncio di Ma stasera e i live negli stadi previsti per l’estate 2022 raggiungendo, con tutto il suo team, lo stadio di San Siro in bicicletta, pedalando lungo AbbracciaMI, il percorso ciclistico che attraverso parchi, piste ciclabili e raccordi rappresenta un ring verde per la città di Milano, per lanciare, ancora una volta, un messaggio di attenzione e sensibilizzazione per l’ambiente.A inizio settembre il cantautore ha inaugurato, con il live unico Marco risuona e l’installazione sonora Resonantrees performing Marco Mengoni (ideata e realizzata dal Sound Artist Federico Ortica), il supersalone, l’evento speciale 2021 del Salone del Mobile.Milano curato dall’architetto Stefano Boeri, presenziando anche all’apertura istituzionale in cui ha cantato l’Inno di Mameli alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

