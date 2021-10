Il cantante, in collegamento da casa con "Che tempo che fa" spiega: "E sono vaccinato"

Ed Sheeran ha il Covid. Lo ha rivelato lo stesso cantautore inglese, in collegamento con Fabio Fazio. “Come sto? Ad essere onesto non benissimo. Sono positivo al Covid-19, l’ho scoperto stamattina. Devo stare molto molto attento e devo stare in quarantena io e mia figlia. Io sono anche vaccinato, in questo momento mi sento davvero malissimo. Pensate se non fossi stato vaccinato… mi sarei sentito ancora peggio. E’ una cosa nei confronti della quale dobbiamo stare molto attenti”, ha detto Sheeran, ospite di ‘Che Tempo Che Fa’ su Rai3.

L’artista ha poi spiegato sui social di non essere in grado “di andare avanti con qualsiasi impegno di persona per ora”. “Quindi farò quante più interviste/esibizioni pianificate possibile da casa mia. Mi scuso con chiunque abbia deluso. State al sicuro tutti”, ha aggiunto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ed Sheeran (@teddysphotos)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata