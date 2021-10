E' la prima volta per una band italiana. Il gruppo romano in corsa anche per 'Best Italian Act'

I Maneskin continuano a battere record nella loro ascesa internazionale. La band romana è candidata per ‘Best Group’ e ‘Best Rock’ ai prossimi Mtv Emas. E’ la prima volta per un gruppo italiano, che stabilisce anche un altro primato diventando il primo artista di casa nostra ad aver tre nomination, grazie anche alla candidatura per ‘Best Italian Act’. La cerimonia si terrà a Budapest in Ungheria il 14 novembre. Nelle categorie internazionali dei premi Damiano e comagni se la vedranno con superstar affermate come Coldplay, Killers e Foo Fighters.

