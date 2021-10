Album di cover per il bluesman emiliano che duetta con la star irlandese, Elisa e Mahmood

Zucchero ‘Sugar’ Fornaciari torna con un nuovo album, il primo interamente dedicato alle cover della sua carriera. Esce infatti il 19 novembre ‘Discover’, disco nel quale il bluesman emiliano collabora anche con Bono degli U2, ospite nella versione italiana di ‘Let your love be known’, brano scritto dal frontman degli U2 sulla quarantena e dedicato all’Italia, cheo ra diventa ‘Canta la Vita’. L’operazione che viene poi ripetuta con Elisa per ‘Luce (Tramonti a Nord Est)’ mentre con Mahmood Sugar interpreta ‘Natural Blues’, versione di Moby di ‘Trouble So hard’ di Vera Hall. Zucchero poi duetta virtualmente con Fabrizio De André in ‘Ho visto Nina volare’ mentre il singolo che anticipa ‘Discover’ è ‘Follow you Follow me’ dei Genesis, fuori venerdì 22 ottobre.

La versione standard, composta da 13 brani, uscirà in formato Cd, Doppio Lp e in digitale. In esclusiva per Amazon ci sarà anche una versione autografata del Cd e una versione autografata del Doppio Lp di colore nero. In esclusiva per Discoteca Laziale invece sarà disponibile una versione del Doppio Lp di colore azzurro.

Verrà pubblicata anche una versione box del progetto, in vendita in esclusiva sul sito di Universal Music e solo in formato fisico, contenente 1 Cd, con i 13 brani della versione standard + 5 tracce bonus, 1 Doppio Lpcolore bianco e 1 speciale vinile 10” di colore azzurro contenente le 5 tracce bonus. Zucchero tornerà ad esibirsi dal vivo all’Arena di Verona con 14 show in programma tra il 25 aprile e l’11 maggio 2011.

