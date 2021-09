ph Attilio Cusani

Il brano della cantante romana anticipa il nuovo lavoro atteso nei prossimi mesi

E’ indubbiamente una delle nuove regine della musica italiana. Elodie, dopo un’estate in tour, pubblica il nuovo singolo ‘Vertigine’, anticipazione del nuovo album atteso per i prossimi mesi. Il brano è scritto da Elisa, Davide Petrella e Dario Faini. La cantante romana è in studio insieme a diversi collaboratori tra i più apprezzati nomi della scenda di casa nostra come Mahmood, Marracash (compagno dell’artista) , Dardust, Tropico, Federica Abbate e Marz. ‘Vertigine’ è accompagnato da un visual video ed è una elegante ballad pianistica con sfumature urban, con un crescendo che mette in risalto la vocalità ormai matura di Elodie.

