Diciassettesimo lavoro in studio per la band heavy metal inglese

(LaPresse) È uscito ‘Senjutsu’, diciassettesimo album in studio degli Iron Maiden. La mitica band heavy metal britannica torna a sei anni di distanza da ‘Book of Souls’. Il nuovo lavoro, anticipato dal singolo ‘The Writing on the Wall’, è un album doppio composto da dieci canzoni inedite – firmate come sempre da Adrian Smith, Steve Harris e Bruce Dickinson – che oscillano tra hard rock e metal. ‘Senjutsu’, già pronto prima del blocco per la pandemia, è stato registrato a Parigi nei primi mesi del 2019 durante una pausa del ‘Legacy of the Beast World Tour’.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata