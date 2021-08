I concerti al via il 26 settembre a St.Louis nonostante la morte di Watts

(LaPresse) – Nonostante la morte di Charlie Watts, avvenuta martedì, il tour dei Rolling Stones prenderà il via regolarmente il 26 settembre da St Louis, in Missouri. Alla batteria, come già previsto, ci sarà Steve Jordan, storico collabaratore di Keith Richards nelle sue sortite soliste, come annunciato un mese fa quando Watts aveva deciso di rinunciare ai concerti della nuova tranche del No Filter tour, per sottoporsi a cure mediche. Il batterista è deceduto a 80 anni in un ospedale londinese ma non è stata ufficialiazzata la causa della sua morte. Sui social continua l’omaggio al musicista: ieri gli U2 hanno postato un messaggio con un ritratto di Watts disegnato da Bono

