Aveva 80 anni. Il batterista della storica rock band è deceduto in ospedale a Londra. Messaggi da McCartney e Ringo Starr

E’ morto il batterista dei Rolling Stones Charlie Watts. Lo ha annunciato un portavoce del musicista, come riportano i profili social della band inglese. Watts, 80 anni, si è spento in un ospedale di Londra, circondato dalla famiglia. All’inizio del mese il gruppo aveva annunciato che Watts non avrebbe preso parte al tour degli Stones negli Stati Uniti al via il 26 settembre, per sottoporsi a cure mediche.

Intanto arrivano i messaggi di cordoglio dal mondo della musica, come quelli dell’ex Oasis Liam Gallagher e del batterista degli storici amici rivali Beatles, Ringo Starr.

#God bless Charlie Watts we’re going to miss you man peace and love to the family Ringo 😎✌️🌟❤️🌈🎶☮️ pic.twitter.com/3tSFg7EMQG — #RingoStarr (@ringostarrmusic) August 24, 2021

Un altro Fab Four, Sir Paul McCartney, in un video postato su Twitter, ha ricordato Watts, definendolo “una persona squisita e un fantastico batterista”. Il Beatle ha espresso le sue condoglianze alla famiglia e agli Stones.

Paul on Charlie Watts ❤️ pic.twitter.com/rn2elK6cFE — Paul McCartney (@PaulMcCartney) August 24, 2021

Anche Elton John ha ricordato l’amico su Twitter: “Un giorno triste. Charlie Watts era il batterista definitivo, l’uomo con più stile che conoscessi e una compagnia splendida”. “Sono scioccato e mi sento terribilmente, pensando alla famiglia di Charlie. Era un grande batterista”, la reazione del fondatore dei Beach Boys Brian Wilson.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata