Il crooner americano fa parte della grande "scuola" americana insieme a Perry Como, Frank Sinatra e Dean Martin

Buon compleanno a Tony Bennett, che oggi spegne 95 candeline. Nato a New York il 3 agosto 1926, il suo vero nome è Anthony Dominick Benedetto, figlio di emigranti calabresi. Il crooner americano – che iniziò a studiare canto a dieci anni – fa parte della grande “scuola” americana insieme a Perry Como, Frank Sinatra e Dean Martin. In carriera ha pubblicato oltre cento album, conquistando 20 Grammy Awards e due Emmy Awards e duettando con tanti artisti diversi. Ha recitato al cinema, impersonando se stesso nel film ‘Una settimana da Dio’ e in ‘Terapia e pallottole’ . Tra i suoi album più recenti, celebri sono ‘Duets: An American Classic’ (2006) e ‘Duets II’ (2011).

