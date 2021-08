Maneskin

La band romana ha postato un video assieme al cantante statunitense, con la caption inequivocabile: “Soon”

Insieme ma a distanza, in una videochiamata, con qualche frammento finale pubblicato su Instagram. Tanto è bastato a esaltare i fan dei Maneskin. La band romana ha pubblicato un video insieme a Iggy Pop. Per ora soltanto un frammento su Instagram che lascia intuire, però, l’avvio di una collaborazione.

Nel video, che è evidentemente la fine di una videoconferenza, si sente il cantante, attore e produttore discografico statunitense che saluta in italiano: “Ok ciao eh!”.

I Maneskin ringraziano e salutano, poi nella caption del frammento pubblicato su Instagram scrivono: “Keep an eye on this. Soon @iggypopofficial“, in pratica: “Tenete d’occhio questo. Presto Iggy Pop”.

Da Sanremo all’Eurovision Song Contest, i Maneskin sul tetto del mondo

Tanto basta, dunque, a far immaginare una collaborazione tra la band romana, ormai travolta dal successo internazionale dopo la vittoria all’Eurovision Song Contest, e Iggy Pop “punk daddy”, il papà punk, come lo definisce Victoria De Angelis.

I ragazzi di Roma, nel frattempo, hanno appena ricevuto il secondo disco di platino dalla FIMI per “Chosen“, l’album del 2017, uscito dopo il secondo posto a X-Factor. Il riconoscimento è arrivato grazie al successo di “Beggin'”, cover dei Four Seasons riscoperta dal pubblico e in vetta a tutte le classifiche mondiali.

