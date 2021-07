La nobildonna ha ripecorso anche alcuni momenti della pandemia

Nella puntata di ‘Ti Sento’ in onda ieri sera su Rai Radio2, la contessa Marisela Federici, sollecitata da Pierluigi Diaco, ha accennato ‘Que serà serà’ (interpretata da Doris Day nel film L’uomo che sapeva troppo di Alfred Hitchcock). La nobildonna che nei suoi frequenti ricevimenti ama intrattenere i suoi ospiti con canzoni e allegria dopo aver cantato in diretta ha ricordato come la pandemia abbia contribuito a guardarsi dentro e a riflettere sul senso della vita.

